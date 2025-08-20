¿Excesivo uso de fuerza? Guardia habría asfixiado a trabajador hasta desmayarlo (Video)

Un nuevo caso de presunto abuso de autoridad sacude la ciudad. Al mediodía de este martes, en la avenida Humboldt de Cochabamba, un trabajador de carga resultó con un esguince cervical y cinco días de impedimento físico luego de un forcejeo con guardias de movilidad urbana durante un operativo de despeje de vías.

Según el denunciante, los funcionarios intentaban decomisar un carrito de carga que se encontraba en la acera. Al tratar de impedir el decomiso, el trabajador fue agarrado por el cuello por uno de los guardias, cayendo desmayado al suelo. Testigos y un video del incidente muestran claramente la caída y la agresión.

“El guardia lo asfixió hasta prácticamente desmayarlo. No se ve agresión alguna de él hacia los funcionarios; las imágenes hablan por sí solas”, señaló el propietario del negocio afectado. Inmediatamente, la víctima fue trasladada a un centro médico, donde se confirmó la lesión.

¿Excesivo uso de fuerza? Guardia habría asfixiado a trabajador hasta desmayarlo. Foto: Red Uno

El denunciante reclama además la devolución de su herramienta de trabajo y asegura que los guardias no prestaron ayuda tras la caída. “Si lo ven en el piso, al menos deberían auxiliarlo, pero lo dejaron botado como si fuera un animal”, agregó.

Por su parte, desde Movilidad Urbana, el director Ever Rojas aseguró que el desmayo fue “fingido” y que no hubo uso excesivo de la fuerza, aunque confirmó que se abrirá una investigación en caso de comprobarse daño físico. “Esperaremos el informe médico y, de evidenciarse uso excesivo de la fuerza, aplicaremos las sanciones correspondientes, incluso el retiro inmediato del funcionario implicado”, indicó.

El incidente también dejó al descubierto la actitud de algunos funcionarios, quienes según el denunciante, se negaron a recibir la queja y cerraron las puertas de la oficina mientras reían.

La avenida Humboldt acumula denuncias constantes por la obstrucción de las aceras, lo que ha llevado a operativos frecuentes de Movilidad Urbana. Sin embargo, este caso genera alarma por la presunta violencia en el cumplimiento de la normativa.

