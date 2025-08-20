Un brutal crimen sacude a Río de Janeiro, Sther Barroso dos Santos, de 22 años, perdió la vida luego de rechazar la invitación de un narcotraficante para abandonar una fiesta en la zona oeste de la ciudad.

Un video difundido por su hermana Stefany en Instagram muestra a Sther bailando en una fiesta funk, momentos antes de que su vida fuera arrebatada. “No solo arruinaste la vida de mi hermana, sino también la de mi familia. Mira lo feliz que está mi hermana. ¡Maldito cobarde!”, escribió Stefany junto a las imágenes, dirigiéndose al principal sospechoso, Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, miembro de la banda criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

¡Le costó la vida! Una joven se negó a salir con un narco y fue asesinada (Video). Foto: Gentileza Globo

Testigos relataron que Sther recibió una paliza brutal después de negarse a irse con Loureiro. Su cuerpo fue hallado desfigurado en la puerta de su casa. A pesar del intento de su familia de socorrerla y trasladarla de urgencia al Hospital Albert Schweitzer, en Realengo, la joven ya había fallecido. Los exámenes del Instituto Médico Forense (IML) confirmaron que también fue víctima de abuso sexual.

El crimen ha dejado una profunda conmoción. Stefany compartió un cuaderno de sueños de su hermana, donde Sther anotaba sus metas para 2025: terminar la escuela, hacer cursos, tener un perro y enfocarse en su desarrollo personal. “Ella tenía tantos sueños… Quería estudiar, trabajar, cambiar su vida. Eso se lo arrebataron de la manera más cruel”, lamentó una amiga cercana.

Bruno da Silva Loureiro, el principal sospechoso, es un narcotraficante con antecedentes por tráfico de drogas, homicidio, robo y portación ilegal de armas. La División de Homicidios Capitales (DHC) investiga el caso, pero hasta ahora no se ha reportado su detención.

El cuerpo de Sther será enterrado este miércoles en el cementerio Ricardo de Albuquerque, mientras su familia y la comunidad reclaman justicia por la joven que murió por defender su voluntad.

