La angustia crece en Cajicá, Colombia, donde la familia de Valeria Afanador, una niña de 10 años, no cesa en su desesperada búsqueda. Valeria desapareció el pasado 12 de agosto durante el horario escolar en el sector Bebedero de Río Frío, y desde entonces nada se sabe de su paradero.

La menor, que tiene rasgos de síndrome de Down, fue vista por última vez dentro de su colegio, el Gimnasio Campestre, pero ni maestros ni cuidadores han podido explicar qué sucedió. Una cámara de seguridad registró brevemente a Valeria cerca de una reja que da acceso a un río, lo que en un inicio levantó la hipótesis de que pudo haber caído al cauce. Sin embargo, tras varios días de intensa búsqueda en el agua, esa versión pierde fuerza.

Mientras tanto, el testimonio del abuelo abre otra línea de incertidumbre: asegura que un hombre corpulento habría llamado a la niña para que cruzara la reja, y desde entonces no se volvió a saber nada más.

¿Dónde estás Valeria? Ofrecen recompensa de 70 millones para localizar a la niña. Foto: RR.SS.

La familia de Valeria, aferrada a la esperanza de encontrarla con vida, ha multiplicado esfuerzos. Con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto de Bienestar Familiar, la recompensa por información que lleve a dar con la niña se incrementó de 50 a 70 millones de pesos colombianos.

“Si alguien la ha visto, si alguien sabe algo, por favor repórtelo. Solo queremos que Valeria regrese a casa”, suplica entre lágrimas su madre, quien promete no descansar hasta tenerla de vuelta.

Hoy, seis días después de su desaparición, la pregunta resuena con fuerza en Cajicá y en toda Colombia: ¿Dónde está Valeria?

