VIDEO: ¡Intentó subirse a un camión! Joven casi pierde la mano al quedar atrapado

Un joven sufrió un grave accidente al quedar su mano atrapada entre las puertas de un contenedor mientras intentaba subirse a una tractomula, en un hecho que generó conmoción en la ciudad de Santa Marta, Colombia.

Según testigos, el incidente ocurrió cuando la víctima manipulaba la puerta del contenedor, resultando con lesiones severas en la mano que, de milagro, no terminaron en amputación. Otra versión de los presentes señala que el joven y sus acompañantes habrían intentado sustraer objetos del interior del contenedor, aunque las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del suceso.

El joven fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde recibió atención de urgencia. Las autoridades locales instaron a la población a extremar precauciones al manipular este tipo de vehículos de carga, advirtiendo sobre el alto riesgo que representan los contenedores y tractomulas.

Este hecho pone de relieve la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas de carga y transporte, así como la importancia de la responsabilidad de quienes interactúan con este tipo de equipos industriales.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play