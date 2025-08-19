“Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla", el pedido de un padre desesperado

Han pasado ocho días desde la desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 en su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, Cundinamarca.

Cada jornada de búsqueda inicia temprano, encabezada por su padre, Manuel Afanador, quien no se separa de la esperanza de encontrarla con vida. Este martes, acompañado de Apolo, un perro que conocía a Valeria, volvió a recorrer los terrenos cercanos con la misma fe intacta que lo ha sostenido durante esta angustiosa semana.

“Vamos a seguir orando y unidos, teniendo la fe intacta. El acompañamiento de nuestra familia y amigos ha sido muy importante, así como el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación y los bomberos”, declaró Manuel a Noticias Caracol antes de iniciar la jornada.

Aunque las autoridades trabajan con varias hipótesis, aún no existe certeza sobre lo ocurrido. La posibilidad de un rapto no ha sido descartada. “No lo sé (si fue raptada), hoy no sabemos si alguien la tiene o no. Como lo dice el coronel: se mantienen todas las hipótesis posibles”, agregó el padre.

El dolor lo ha llevado también a lanzar un clamor que estremece: “Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido, con el corazón en la mano, que si hay alguien que tenga la niña, la devuelva, porque ella necesita atenciones especiales y es muy indefensa”.

Valeria padece síndrome de Down, una condición que hace aún más urgente el hallazgo. Su padre insiste en que cada día cuenta.

En su búsqueda participan diecisiete entidades y más de doscientas personas, entre ellas los Bomberos de Tabio, Zipaquirá, Chía y Cajicá; la Defensa Civil de varios municipios; la Policía Nacional con Ponalsar, Remsa y la Dijín; y el Ejército Nacional. Se emplean drones, caninos entrenados y una ambulancia dispuesta para cualquier eventualidad.

Mientras los días avanzan, el país entero sigue con el corazón en vilo, aferrado a la esperanza de que Valeria regrese sana y salva a los brazos de su familia.

