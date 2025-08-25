La angustia por la desaparición de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down que fue vista por última vez el 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, se mezcla con el horror de un hallazgo macabro que estremeció a la comunidad.

En medio de los operativos de búsqueda, autoridades reportaron el hallazgo de restos humanos desmembrados dentro de bolsas plásticas en una zona rural cercana al lugar donde la menor desapareció. Entre los fragmentos se encontraron brazos y piernas, un descubrimiento que sembró pánico entre los vecinos y reavivó la incertidumbre en torno al caso.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) levantó los restos para su análisis, y tras la inspección inicial se confirmó que no correspondían a Valeria, sino a un hombre adulto. La Fiscalía mantiene un fuerte despliegue de seguridad en la zona, mientras la búsqueda de la niña continúa sin descanso.

De terror: buscaban a Valeria Afanador y hallan un cuerpo desmembrado que no era de ella.

La desaparición de Valeria mantiene a Cajicá en vilo. La menor fue vista por última vez en su colegio, cuando, según versiones, se acercó a una reja que daba a la calle y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, versiones encontradas han marcado la investigación: algunos sostienen que pudo haber caído al río cercano, otros que alguien se la llevó o que salió por sus propios medios.

La familia insiste en que la responsabilidad recae sobre la institución educativa, señalando directamente al portero, la rectora y al personal que tenía a su cargo la custodia de la menor. “Ella nunca debió estar sola, menos en un entorno escolar que debía garantizar su seguridad”, reclaman sus padres con dolor.

Mientras tanto, la recompensa por información sobre Valeria ya asciende a 70 millones de pesos colombianos, y su rostro aparece en redes sociales, pancartas y manifestaciones que exigen respuestas inmediatas.

El hallazgo del cuerpo desmembrado ha sumido a la población en un clima de miedo e indignación, pero también ha renovado la urgencia de dar con el paradero de Valeria. Cada día que pasa sin noticias es un golpe más a la esperanza de una familia que clama por justicia y por la vida de su pequeña.

