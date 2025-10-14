Lo que se sabe del caso de la joven hallada sin vida en un pozo tapado con cemento en Argentina

Un hombre de 33 años fue imputado por el feminicidio de una joven de 20 años que había desaparecido en la madrugada del domingo en la provincia argentina de Chaco (norte), cuyo cuerpo fue hallado el lunes al interior de un pozo cloacal.

Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años, fue hallada en un pozo cloacal ubicado en la casa de un hombre de 30 años que mantenía una relación con la joven, según informaron a últimas horas del lunes medios locales.

El hombre presentaba, al momento de su detención, heridas compatibles con un posible intento de defensa por parte de la víctima.

El fiscal a cargo de la investigación dispuso su inmediata imputación y la causa, iniciada como una desaparición, fue catalogada como un feminicidio.

Barrios había sido vista por última vez el domingo por la madrugada, cuando salió de su casa en la localidad Avia Terai, en la provincia norteña de Chaco.

El protocolo de búsqueda se activó después de que la madre de la joven, desesperada por no poder contactarla, radicara una denuncia en la policía local.

La moto de la joven fue hallada calcinada dentro de una casa abandonada, durante un rastrillaje realizado el domingo en la zona de la desaparición.

El hallazgo derivó en la detención de cuatro hombres y una mujer que habrían estado con la joven antes de su desaparición, entre los que se encuentran el hombre de 33 años que resultó imputado.

El lunes, los investigadores profundizaron la búsqueda con drones y perros de la División de Búsqueda de Personas, que marcaron con insistencia la zona en la que luego sería descubierto un pozo cubierto con una tapa de cemento, en cuyo interior fue hallado el cuerpo de Barrios.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial en donde se le practicará una autopsia que determinará el motivo de la muerte.

Durante el allanamiento de la casa del sospechoso, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, ropa con manchas de sangre, un mantel, una motocicleta y un equipo de radio portátil.

Este martes continúan las pericias en la casa del imputado y se analizan audios de mensajería instantánea entre Barrios y Salvatierra que dan cuenta de una discusión entre ellos sucedida pocas horas antes del crimen.

También se investiga la participación o el grado de encubrimiento de los otros detenidos de la causa.

El de Barrios es el sexto feminicidio reportado en Argentina en apenas una semana.

