Hallan el cuerpo de una mujer desaparecida en un pozo tapado con cemento en Argentina

Después de una intensa búsqueda, la policía encontró el cuerpo sin vida de Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo en Chaco argentino.

Gabriela fue vista por última vez cuando salió de su casa y desde entonces no hubo noticias sobre su paradero. Su familia denunció su desaparición de inmediato, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Gabriela tenía 20 años y estaba desaparecida desde la madrugada del domingo. (Foto: Facebook).

Durante el domingo, las fuerzas de seguridad realizaron rastrillajes en la zona y hallaron su motocicleta completamente calcinada dentro de una casa abandonada. Este descubrimiento llevó a allanamientos y a la detención de cinco personas, entre ellas cuatro hombres y una mujer que habrían estado con la joven antes de su desaparición.

Según fuentes judiciales, el principal sospechoso es Jesús “Huesa” Salvatierra, de 33 años, quien mantenía una relación sentimental con Gabriela.

El hallazgo del cuerpo ocurrió gracias a un perro especializado en búsqueda de restos humanos, que marcó una zona específica donde los investigadores descubrieron un pozo cloacal cubierto con una tapa de cemento. Al destaparlo, encontraron una bolsa de arpillera amarilla que contenía el cadáver de la joven, parcialmente desnudo.

El fiscal Marcelo Soto imputó de inmediato a Salvatierra y continúa con las pericias en la casa, mientras evalúa la posible participación o encubrimiento de los otros detenidos.

Mira la programación en Red Uno Play