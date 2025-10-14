Asesinan a dos jueces de paz en Perú en menos de una semana

Lima, 13 oct (EFE)

Dos jueces de paz fueron asesinados en Perú en menos de una semana, denunció este lunes la presidente del Poder Judicial, Janet Tello, durante una intervención pública en la que condenó la violencia hasta estos servidores del sistema de justicia.

Las dos víctimas son el juez de paz Jorge Renato Fernández Sánchez, del distrito de Quilmaná, en la región de Lima; y Víctor Hugo López de la Cruz, juez de paz en el distrito de Chicama, ubicado en la región de la Libertad, que se encuentra en la costa norte de Perú.

El asesinato del primero se dio el pasado 5 de octubre a manos de sicarios que le dispararon en plena vía pública; y el del segundo cinco días más tarde, el día 10, cuándo sicarios con armas de fuego irrumpieron en su oficina y le acribillaron a quemarropa.

"Con la muerte de los dos jueces de paz todos y todas nos tenemos que sentir muy afectados", señaló Tello.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Judicatura peruana destacó además la continua labor de la justicia en el sur de Lima por salvaguardar el acceso a este servicio por parte de los grupos vulnerables, "como mujeres y niños víctimas de violencia".

En su discurso, explicó que se trata de un "trabajo comprometido" que incluyó la creación y movilización del 'despacho móvil', un vehículo acondicionado donde el juez y el especialista atendía los casos de violencia de género, ofreciendo un servicio de justicia itinerante, y acercándola a cientos de familias limeñas.

Previamente, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, también hizo un llamado en su discurso "a la valentía y a la integridad, a tener coraje para enfrenar la injusticia y la corrupción, a actuar con sabiduría y prudencia; y a resistir presiones económicas, sociales y políticas".

“La justicia es esencial para la paz social, renovemos nuestros compromisos para defender la autonomía y la independencia de los jueces y juezas de Lima Sur y de todo el país”, sentenció. EFE

Mira la programación en Red Uno Play