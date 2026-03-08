Bomba celeste: Carrasco podría volver a Blooming esta temporada

La posibilidad de que Carrasco regrese a Blooming ha generado expectativa entre los hinchas celestes. El defensor central surgió del club cruceño y tuvo un destacado paso por la institución antes de emigrar al fútbol del exterior, donde recientemente militó en Arabia Saudita.

Tras concluir su contrato, el jugador quedó con el pase en su poder, situación que abre la puerta para un posible retorno al equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Desde el entorno del futbolista no descartan la opción de regresar a Santa Cruz para disputar la presente temporada.

Blooming, que se prepara para afrontar un calendario exigente entre el torneo local de la División Profesional de Bolivia y la fase de grupos de la Copa Sudamericana, busca reforzar su línea defensiva con jugadores de experiencia.

En ese contexto, la llegada de "Josema" aparece como una alternativa atractiva para el cuerpo técnico, ya que el defensor conoce la institución y podría aportar solidez a la zaga celeste en una campaña que se perfila como clave para el club.

Por ahora no existe un anuncio oficial, pero las conversaciones podrían avanzar en los próximos días, mientras la dirigencia de Blooming analiza las posibilidades de concretar el retorno de uno de sus futbolistas formados en casa.

