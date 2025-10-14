PDC y Libre cierran campañas con actos masivos en Santa Cruz y Cochabamba

Los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de Alianza Libre realizaron sus actos de cierre de campaña con fuerte respaldo ciudadano. Rodrigo Paz lo hizo en Santa Cruz y Jorge “Tuto” Quiroga en Cochabamba. Ambos aprovecharon la jornada para reiterar sus propuestas y pedir el voto para este 19 de octubre.

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, eligió el Cambódromo de Santa Cruz para su acto de cierre. Simpatizantes acompañaron al binomio Paz–Lara con banderas, carteles y discursos de apoyo.

Durante su intervención, Paz destacó la relevancia del oriente boliviano en el futuro del país:

“Santa Cruz, te has convertido de la tierra de las oportunidades a hacer la oportunidad de Bolivia en el mundo. Santa Cruz representa toda Bolivia”, expresó.

En paralelo, Jorge Tuto Quiroga, candidato de Libre, encabezó un acto en la zona sur de Cochabamba, específicamente en La Tamborada, junto a su compañero de fórmula, Velasco.

Con banderas y gorras del partido, cientos de simpatizantes acompañaron la actividad donde Quiroga expuso sus propuestas económicas.

Uno de sus principales mensajes fue la necesidad de atraer dólares al país para enfrentar la crisis financiera y promover inversión.

Mira la programación en Red Uno Play