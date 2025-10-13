¿Permisos de circulación con un clic? TSE habilita trámites virtuales para el balotaje

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que entre este sábado y el miércoles 15 de octubre estará habilitada la plataforma digital https://plataformaciudadanos.oep.org.bo, a través de la cual la ciudadanía podrá gestionar de manera virtual y gratuita los permisos de circulación vehicular correspondientes a la segunda vuelta de las elecciones generales, programadas para el domingo 19 de octubre de 2025.

La medida está respaldada por el Instructivo TSE-PRES-SC N.º 30/2025 y el Reglamento de Permisos de Circulación para Vehículos Motorizados Terrestres en Procesos Electorales, Referéndums y Revocatorias de Mandato, según un reporte de Fuente Directa.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso?

Según la normativa, el TSE está facultado para otorgar permisos de circulación a las siguientes entidades:

- Embajadas, organismos internacionales y misiones de observación electoral.

- Organizaciones políticas de alcance nacional.

- Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) podrán emitir autorizaciones a:

- Personas naturales que participen directamente en el proceso electoral.

- Empresas privadas relacionadas con los sectores de seguridad, telecomunicaciones, transporte, hotelería, radiotaxis y funerarias.

- Instituciones públicas.

Requisitos para la solicitud

Para tramitar el permiso, los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos:

- Fotocopia de la licencia de conducir vigente del conductor o conductora.

- Fotocopia del RUAT del vehículo.

- Nota de justificación, debidamente firmada.

¿Quiénes están exentos?

No será necesario tramitar el permiso para los siguientes casos:

- Vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos, Fuerzas Armadas, ambulancias (públicas o privadas), vehículos de emergencia municipal y medios de comunicación, que deberán contar con la credencial correspondiente.

- Notarios electorales, servidores públicos del TSE y de los TED, quienes deberán portar su credencial institucional.

Los permisos de circulación serán entregados entre el 16 y el 18 de octubre, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos.

El TSE enfatizó que este permiso será el único documento válido para autorizar el desplazamiento vehicular durante la jornada electoral del 19 de octubre.

