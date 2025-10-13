TSE destaca el debate presidencial por fortalecer el voto informado

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustav Ávila, realizó este lunes una evaluación positiva del debate presidencial desarrollado este domingo, destacando que el encuentro contribuyó a fortalecer la democracia y a promover un voto informado entre la ciudadanía.

“Nosotros hacemos un balance positivo, porque consideramos que ha ganado la democracia. Al tener debates, lo que se logra es que los ciudadanos cuenten con un voto informado, que es un derecho que queríamos fortalecer. La población ha escuchado las ofertas, las propuestas y la forma de pensar de los candidatos”, expresó Ávila a la Red Uno.

El vocal recordó que, en días previos, también se llevó a cabo el debate vicepresidencial, completando así un ciclo de espacios de intercambio que permitieron a la población conocer directamente las propuestas de los binomios que participarán en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre.

“Primero la ciudadanía escuchó a los candidatos a la vicepresidencia, y ayer conoció las propuestas de los postulantes a la presidencia. Eso es lo que nosotros valoramos en democracia; ahora será el pueblo el que tome su decisión en las urnas”, añadió Ávila.

El TSE resaltó que estos debates forman parte de su política institucional de promoción de la deliberación pública y la transparencia electoral, reafirmando su compromiso de garantizar un proceso participativo, equitativo y plural rumbo a la jornada electoral.

Mire el video:

