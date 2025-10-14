China amenaza con “pelear hasta el final” si EE.UU. mantiene los nuevos aranceles

El Ministerio de Comercio de China advirtió este martes a Estados Unidos de que Pekín “peleará hasta el final” si Washington insiste en imponer nuevos aranceles y restricciones comerciales, aunque aseguró que mantiene la puerta abierta al diálogo para resolver las diferencias.





“Si quieren pelear, pelearemos hasta el final; si quieren hablar, la puerta está abierta”, declaró la Portavocía de la cartera en un comunicado publicado hoy, en respuesta al anuncio de la Casa Blanca de aplicar gravámenes adicionales del 100 % a productos chinos y otras medidas restrictivas.



El organismo defendió que las recientes limitaciones chinas a la exportación de tierras raras y productos asociados son “acciones legítimas” adoptadas conforme a la legislación nacional, y subrayó que “no constituyen una prohibición”, ya que las solicitudes que cumplan los requisitos “seguirán siendo aprobadas como antes”.

EFE

