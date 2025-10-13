“Me quisieron apuñalar”: testigo narra el momento en que intentó ayudar a un hombre atacado por cuatro jóvenes

El hecho se suscitó el pasado sábado 11 de octubre en la avenida Benigno Loza, en la zona Alto Miraflores, de La Paz, donde un joven fue agredido por cuatro sujetos.

Una testigo relató los momentos de angustia que le tocó vivir al ver cómo los agresores atacaban al joven con un arma blanca, dejándolo herido y tirado en plena vía pública.

“Hemos escuchado bulla, lo único que hice es agarrar un fierro que tengo acá, me acerqué y uno de ellos me dijo ‘mire, señora’ y me quiso apuñalar. Luego botó el cuchillo debajo del auto”, manifestó la testigo del hecho.

Según su relato, el sujeto arrojó el cuchillo debajo de un vehículo, y la joven víctima de la agresión quedó con lesiones en la cabeza.

“Le estaba saliendo mucha sangre, pero solo estábamos mi sobrina y yo, y ellos; no había ni un vecino que salga”, afirmó la testigo.

Asimismo, denunció que, pese a llamar a la Policía, los efectivos no se presentaron en el lugar. Incluso indicó que le habrían pedido que se acerque a las oficinas policiales para presentar la denuncia y que se inicie la investigación, pese a la existencia de cámaras de seguridad que registraron el hecho.

