¡Terrible! Dentista es denunciado por acoso sexual contra una paciente durante las consultas

Según la Fiscalía, la joven de 22 años afirmó que el dentista de 41 la besó en medio de su consulta sin su consentimiento y aseguró que sufría acoso durante el tratamiento dental.
09/10/2025 11:16
La fiscal Especializada en Delitos Sexuales, Patricia Landaeta, informó este miércoles sobre la denuncia interpuesta por la joven en contra del dentista, quien en medio de sus consultas habría procedido a acosarla.
Según la autoridad, la víctima refiere que el sujeto se le insinuaba y, en una oportunidad, procedió a besarla sin su consentimiento.
“La víctima habría estado realizando un tratamiento odontológico en un consultorio dental privado y el dentista le habría indicado que no cierre la boca, incluso le manifestó que, si no mantenía la boca abierta, él procedería a besarla. La víctima sintió dolor, cerró la boca y el dentista procedió a besarla a la fuerza sin su consentimiento”, manifestó Landaeta.
La víctima también manifestó que, mientras estaba en tratamiento, el dentista le hacía insinuaciones y supuestamente trataba de enamorarla.
El sujeto fue imputado por el presunto delito de acoso sexual. El caso ya fue puesto en conocimiento del juez jurisdiccional y se encuentra a la espera de la audiencia de medidas cautelares.
