TEMAS DE HOY:
Feria de Alasita Dentista denunciado por acoso Droga

27ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Dentista es denunciado por acoso sexual contra una paciente durante las consultas

Según la Fiscalía, la joven de 22 años afirmó que el dentista de 41 la besó en medio de su consulta sin su consentimiento y aseguró que sufría acoso durante el tratamiento dental.

Red Uno de Bolivia

09/10/2025 11:16

Oruro

Escuchar esta nota

La fiscal Especializada en Delitos Sexuales, Patricia Landaeta, informó este miércoles sobre la denuncia interpuesta por la joven en contra del dentista, quien en medio de sus consultas habría procedido a acosarla.

Según la autoridad, la víctima refiere que el sujeto se le insinuaba y, en una oportunidad, procedió a besarla sin su consentimiento.

“La víctima habría estado realizando un tratamiento odontológico en un consultorio dental privado y el dentista le habría indicado que no cierre la boca, incluso le manifestó que, si no mantenía la boca abierta, él procedería a besarla. La víctima sintió dolor, cerró la boca y el dentista procedió a besarla a la fuerza sin su consentimiento”, manifestó Landaeta.

La víctima también manifestó que, mientras estaba en tratamiento, el dentista le hacía insinuaciones y supuestamente trataba de enamorarla.

El sujeto fue imputado por el presunto delito de acoso sexual. El caso ya fue puesto en conocimiento del juez jurisdiccional y se encuentra a la espera de la audiencia de medidas cautelares.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD