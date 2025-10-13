TEMAS DE HOY:
Policial

(Video) ¡Terrible! Hombre sufre brutal asalto y es apuñalado por cuatro jóvenes en la zona Alto Miraflores de La Paz

En las grabaciones de cámaras de seguridad se observa el momento exacto en que los jóvenes atacan al varón con un cuchillo, le roban y lo dejan tirado en el piso. Vecinos coadyuvaron en el auxilio a la víctima.

Red Uno de Bolivia

13/10/2025 9:15

Foto: Red Uno
La Paz

Vecinos denunciaron la falta de seguridad en la avenida Benigno Loza, en la zona Alto Miraflores, de la ciudad de La Paz, donde un grupo de jóvenes atacó con un arma punzocortante a un hombre para robarle sus pertenencias.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del hecho. Los cuatro jóvenes, portando un arma punzocortante, apuñalaron a la víctima.

Según testigos, el asalto se habría producido el sábado 11 de octubre, en inmediaciones de la avenida Benigno Loza, cuando la víctima fue interceptada por cuatro personas que lo atacaron violentamente y le sustrajeron sus pertenencias.

“Estamos preocupados por los acontecimientos que están ocurriendo en el transcurso de la semana; ya pasaron dos hechos delictivos”, manifestó una representante vecinal.

Los vecinos de la zona afirmaron que los ataques se repiten con frecuencia y que los autores serían grupos de jóvenes que apuñalan y roban en plena vía pública, aprovechando la falta de iluminación y patrullaje policial.

“Toda la avenida es oscura, incluso tenemos que ir a recoger a nuestros hijos para que no les pase nada. Uno mismo tiene que brindarles seguridad, porque las autoridades no lo hacen”, lamentó un vecino del lugar. Piden seguridad policial.

 

