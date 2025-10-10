El terrible hecho se conoció el pasado mes de julio en la ciudad de El Alto, donde una mujer de 30 años fue rescatada por la Policía y la Defensoría, junto a sus cinco hijos. La víctima se encontraba encerrada con candado en un cuarto; su esposo no le permitía salir y presentaba golpes y heridas en el cuerpo.

La mujer relató que tenía seis hijos y que, hace dos años, su esposo se había llevado a su hija de 10 años y nunca más la trajo de regreso al hogar. Desde entonces, la Policía inició la búsqueda de la menor y, este jueves 9 de octubre, logró hallar sus restos.

La niña había sido asesinada y enterrada en la localidad de Laja, en el departamento de La Paz, informó a Red Uno el comandante regional de la Policía, coronel Adrián Álvarez.

“Lamentablemente debemos confirmar esta ingrata noticia. Se hizo el levantamiento legal de los restos óseos del cadáver de la niña Samantha, esto en la carretera a Laja”, manifestó Álvarez.

El agresor y padre de la menor se encuentra recluido en la cárcel de Chonchocoro. Según las investigaciones, fue durante las entrevistas realizadas al acusado que se obtuvo información sobre el paradero del cuerpo de la niña.

