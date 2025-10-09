¡Terrible! Una mujer fue golpeada y casi violada por su exsuegro en Oruro

La fiscal especializada en Delitos Sexuales, Patricia Landaeta, informó este miércoles sobre la denuncia interpuesta por una mujer en contra de su exsuegro, en la ciudad de Oruro.

Según la autoridad, la denuncia establece que la mujer, quien reside en la República de Chile, dejó al cuidado de sus hijos al progenitor. Sin embargo, al llegar desde el país vecino para visitarlos, fue agredida violentamente por el abuelo de los menores.

“El abuelo de los menores habría intentado agredir sexualmente a la mujer y también propinó golpes a una menor de edad que estaba con su madre”, manifestó Landaeta.

En un trabajo conjunto con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), se procedió al rescate de los menores y a la aprehensión del sujeto.

El agresor se encuentra detenido en celdas policiales, a la espera de las investigaciones correspondientes y de las valoraciones que realizará la DIO. El acusado tiene 72 años de edad y es exsuegro de la víctima.

