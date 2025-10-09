Envían a la cárcel al policía acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años en La Paz

El fiscal David Torrez informó este miércoles que el juez asignado al caso determinó enviar con detención preventiva al oficial policial, con grado de teniente, a la cárcel de San Pedro, sindicado del presunto delito de violación.

El hecho se reportó en una unidad educativa del centro de La Paz, la menor presuntamente sostuvo relaciones sexuales con el oficial. El sindicado fue capturado en flagrancia al intentar llevarse nuevamente a la menor para cometer el delito.

“Se determinó la detención preventiva del encausado por el plazo de cinco meses”, manifestó Torrez.

Por su parte, el jefe policial a cargo del caso señaló que el sujeto contactó a la menor a través de Facebook, posteriormente la comunicó por WhatsApp y logró verse con ella en persona.

La madre de la víctima ideó una trampa, haciéndose pasar por su hija, y junto a otros padres de familia procedieron a la captura del sujeto. La progenitora denunció que el oficial ya había abusado de su hija anteriormente y exige justicia.

