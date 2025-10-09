Nayar llama a garantizar elecciones y alerta sobre "maniobras" del MAS

La diputada Luisa Nayar se pronunció con firmeza sobre la coyuntura política que atraviesa el país, denunciando una aparente coordinación dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) para trasladar la responsabilidad de la crisis electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La reacción surge tras las declaraciones del presidente Luis Arce, quien advirtió que desde el Legislativo se busca cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que pondría en riesgo la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

“Lo que no dice el señor Luis Arce es que esos diputados y senadores responden a intereses del Movimiento al Socialismo, sean del ala que fuere”, expresó Nayar, subrayando que el oficialismo no puede deslindarse de las acciones que generan inestabilidad institucional.

Asimismo, la parlamentaria cuestionó la inacción del vicepresidente David Choquehuanca en medio de la crisis.

“El gran ausente fue el señor David Choquehuanca, que debería salir con su presidente a defender la democracia. ¿Dónde está cuando se presentan leyes que generan zozobra en la población?”, reprochó.

Nayar hizo un llamado a defender la institucionalidad y el voto ciudadano. “Lo que debemos hacer prevalecer es el respeto a la democracia y a las instituciones, y asegurar que el próximo 8 de noviembre tengamos nuevas autoridades electas por el pueblo”, enfatizó.

