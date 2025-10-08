Horror en la India: Cocodrilo arrastra a una mujer por el río ante la mirada de testigos

Un escalofriante suceso conmocionó a los habitantes de la aldea de Kantia, en el distrito de Jajpur, Odisha (India), luego de que un cocodrilo gigante atacara y matara a una mujer que se bañaba en el río. Testigos capturaron el terrible momento en que el reptil arrastraba el cuerpo de la víctima entre sus fauces por el agua.

Ataque fulminante en el río Kharastrota

La víctima, identificada como Soudamini Mahala, de 57 años, fue atacada alrededor de las 4:00 p.m. del lunes mientras se bañaba en el río Kharastrota. Según los testigos, el cocodrilo saltó sobre ella en un ataque fulminante, sin darle tiempo a reaccionar ni a que los presentes pudieran auxiliarla, según publica el medio The Sun.

"Apenas notamos que el cocodrilo estaba arrastrando a la mujer al río, saltamos para rescatarla", relató el testigo Naba Kidhore Mahala. "Todos nuestros esfuerzos fueron en vano".

La búsqueda del cuerpo continúa

En un video capturado por testigos, se puede ver al enorme reptil nadando tranquilamente con el cuerpo inerte de Mahala sujetado en sus mandíbulas, mientras los aldeanos gritan horrorizados desde la orilla.

A pesar de los intentos desesperados de los locales, que intentaron ahuyentar al animal, Mahala fue arrastrada río abajo. Un portavoz policial confirmó el incidente: "Un cocodrilo la arrastró a la fuerte corriente del río... los aldeanos presentes en la orilla del río intentaron perseguir al reptil, pero no lograron rescatarla."

Los servicios de emergencia han iniciado una operación de búsqueda para intentar recuperar el cuerpo de la víctima. Este trágico ataque pone de relieve el peligro que representan estos animales ancestrales, conocidos por ser letales y que pueden crecer hasta seis metros de largo.

Vea el video:

