YouTuber rescata a un anciano de un ataque de cocodrilo

Un youtuber y un transeúnte lograron un heroico rescate al sacar a un anciano de un canal, justo a tiempo para evitar que un cocodrilo lo atacara. La historia y el video se hicieron rápidamente virales.

Moisés Jones, el creador de contenido, relató que estaba caminando por el Canal de la Cortadura, una popular zona turística en Tampico, México, y vio a un hombre nadando tranquilamente. Cuando Jones le preguntó si necesitaba ayuda, el hombre respondió que no, que estaba nadando por placer.

Momentos de tensión

A pesar de que Jones le advirtió que era peligroso, el anciano se negó a salir del agua. Minutos después, Jones se percató de que un enorme cocodrilo, apodado popularmente como “Juancho”, se dirigía a toda velocidad hacia el nadador.

"Era enorme, de esos que aquí conocemos como Juancho. Me regresé corriendo para decirle que saliera de inmediato porque el cocodrilo ya venía hacia él", contó Jones.

Con la ayuda de otra persona que pasaba por el lugar, Jones y el transeúnte lograron sacar al hombre del agua, evitando lo que pudo haber sido un desenlace trágico. El youtuber compartió un video en sus redes sociales que muestra al cocodrilo acercándose a toda velocidad, segundos después de que el anciano fuera rescatado.

Las autoridades y el propio Moisés Jones han hecho un llamado a la población y a los turistas a no ingresar a estas aguas, respetar los señalamientos de advertencia y mantener una distancia segura de las orillas para evitar interacciones peligrosas con la vida silvestre.

Mira el video:

