La gran batalla

‘La Gran Batalla’ presenta una nueva noche de cine, música y competencia: conoce a los equipos

Famosos y sus academias de baile interpretarán escenas icónicas y personajes de películas reconocidas a nivel mundial. 

Silvia Sanchez

08/10/2025 19:55

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una nueva noche de competencia llega hoy a ‘La Gran Batalla’, y promete emociones fuertes con el cine como protagonista.

Tres equipos se enfrentarán en el escenario con interpretaciones inspiradas en películas reconocidas a nivel mundial, incluyendo escenas, personajes y bandas sonoras inolvidables.

Hasta ahora, los participantes sorprendieron con homenajes a Joker, Grease, Hannah Montana, Footloose, entre otros. Y esta noche, nuevas propuestas llegarán para conquistar al jurado… y al público.

Hoy en ‘La Gran Batalla’:

  1. Sisi Eguez y la Academia Passion Dance Bolivia

  2. Genesis y la Academia Factory

  3. Marcela Palacios y la Academia Sport Dance

Recuerda que, según la dinámica de esta semana, el público podrá apoyar a su equipo favorito para evitar que sea nominado a la gala de eliminación. La votación se abre al inicio del programa en vivo, a las 20:45.

Puedes ingresar al enlace: voto.reduno.com.bo y votar esta noche.

No olvides que la votación se cierra una vez finalicen las presentaciones de los equipos. ¡No te pierdas el impactante programa de esta noche!

Foto Red Uno

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

