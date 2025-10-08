‘La Gran Batalla’ presenta una nueva noche de cine, música y competencia: conoce a los equipos

Famosos y sus academias de baile interpretarán escenas icónicas y personajes de películas reconocidas a nivel mundial.
08/10/2025 19:55
Escuchar esta nota
Una nueva noche de competencia llega hoy a ‘La Gran Batalla’, y promete emociones fuertes con el cine como protagonista.
Tres equipos se enfrentarán en el escenario con interpretaciones inspiradas en películas reconocidas a nivel mundial, incluyendo escenas, personajes y bandas sonoras inolvidables.
Hasta ahora, los participantes sorprendieron con homenajes a Joker, Grease, Hannah Montana, Footloose, entre otros. Y esta noche, nuevas propuestas llegarán para conquistar al jurado… y al público.
Hoy en ‘La Gran Batalla’:
Sisi Eguez y la Academia Passion Dance Bolivia
Genesis y la Academia Factory
Marcela Palacios y la Academia Sport Dance
Recuerda que, según la dinámica de esta semana, el público podrá apoyar a su equipo favorito para evitar que sea nominado a la gala de eliminación. La votación se abre al inicio del programa en vivo, a las 20:45.
Puedes ingresar al enlace: voto.reduno.com.bo y votar esta noche.
No olvides que la votación se cierra una vez finalicen las presentaciones de los equipos. ¡No te pierdas el impactante programa de esta noche!
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00