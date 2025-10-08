‘La Gran Batalla’ presenta una nueva noche de cine, música y competencia: conoce a los equipos

Una nueva noche de competencia llega hoy a ‘La Gran Batalla’, y promete emociones fuertes con el cine como protagonista.

Tres equipos se enfrentarán en el escenario con interpretaciones inspiradas en películas reconocidas a nivel mundial, incluyendo escenas, personajes y bandas sonoras inolvidables.

Hasta ahora, los participantes sorprendieron con homenajes a Joker, Grease, Hannah Montana, Footloose, entre otros. Y esta noche, nuevas propuestas llegarán para conquistar al jurado… y al público.

Hoy en ‘La Gran Batalla’:

Sisi Eguez y la Academia Passion Dance Bolivia Genesis y la Academia Factory Marcela Palacios y la Academia Sport Dance

Recuerda que, según la dinámica de esta semana, el público podrá apoyar a su equipo favorito para evitar que sea nominado a la gala de eliminación. La votación se abre al inicio del programa en vivo, a las 20:45.

Puedes ingresar al enlace: voto.reduno.com.bo y votar esta noche.

No olvides que la votación se cierra una vez finalicen las presentaciones de los equipos. ¡No te pierdas el impactante programa de esta noche!

