“Entró en contradicciones”: Padre del niño agredido por la niñera en Tipuani será puesto ante el juez

El padre del menor de dos años que fue brutalmente agredido por una joven de 19 años, contratada para cuidar a sus tres hijos, permanece aprehendido y será puesto ante un juez en la ciudad de La Paz.

“El progenitor, luego de brindar su declaración informativa, fue aprehendido por disposición del Ministerio Público. Actualmente se encuentra en celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Gabriel Neme.

El pequeño, que presenta diagnóstico de muerte cerebral, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Niño de La Paz. Los médicos reportaron además insuficiencia respiratoria, desnutrición crónica y deshidratación severa.

Según el informe policial, el padre del menor habría incurrido en contradicciones durante su declaración y ahora también es investigado por el delito de infanticidio en grado de tentativa.

“Existen contradicciones entre las versiones del progenitor y de la joven que fungía como cuidadora, quien señala una posible responsabilidad del padre”, explicó Neme.

El hecho se registró en el municipio de Tipuani, en el norte del departamento de La Paz. El niño habría recibido un fuerte golpe en la cabeza, además de otras lesiones en distintas partes del cuerpo, según los primeros reportes médicos.

