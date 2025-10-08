TEMAS DE HOY:
¡Cayó uno de los agresores! Aprehenden a implicado en brutal asalto a una pareja en el centro de Cochabamba

Tras meses de investigación, la Policía logró capturar a uno de los delincuentes que participó en el violento asalto ocurrido el pasado 3 de junio en la calle La Paz, donde una pareja fue golpeada brutalmente y despojada de sus pertenencias.

Ligia Portillo

08/10/2025 14:38

¡Cayó uno de los agresores! Aprehenden a implicado en brutal asalto a pareja en pleno centro de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La tranquilidad de una pareja que caminaba por la calle La Paz, en pleno centro de Cochabamba, se vio interrumpida la noche del 3 de junio, cuando tres delincuentes —dos hombres y una mujer— los rodearon y los atacaron con extrema violencia para robarles sus pertenencias.

Según el informe policial, los asaltantes redujeron a golpes a sus víctimas. Uno de ellos pateó en repetidas ocasiones a la mujer mientras yacía en el suelo, mientras el otro golpeaba al hombre sin piedad. Tras arrebatarles sus objetos de valor, los agresores escaparon, mientras los transeúntes observaban sin intervenir.

Después de una exhaustiva investigación, efectivos de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron identificar y aprehender a uno de los implicados. El detenido fue trasladado hasta la Fiscalía y posteriormente presentado ante el Instituto de Investigación Forense, donde enfrenta su audiencia cautelar.

La víctima relató que intentó resistirse al robo, lo que provocó la violenta reacción de los delincuentes. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda para dar con los otros dos cómplices que aún se encuentran prófugos.

El caso sigue abierto y la aprehensión del primer implicado representa un avance importante para hacer justicia por la pareja agredida.

 

