Nueve atracadores, entre ellos dos policías y una mujer, están frente a un juez

En el Palacio de Justicia de Santa Cruz se desarrolla este miércoles la audiencia de medidas cautelares contra nueve presuntos atracadores, entre los que se encuentran dos policías en servicio activo y una mujer, acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo agravado.

De acuerdo con la investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la banda se movilizaba en un vehículo para interceptar a sus víctimas y despojarlas de pertenencias personales, principalmente celulares y computadoras portátiles. Según la Fiscalía, los dos efectivos policiales utilizaban sus armas reglamentarias para intimidar a los transeúntes.

El fiscal asignado al caso, Edwin Jamachi, informó que el Ministerio Público presentó imputación formal por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y receptación de objetos robados. Además, explicó que, si bien la acusación está concentrada en un solo caso, existen al menos nueve hechos registrados y otros más que ya son investigados por diferentes unidades policiales y fiscales.

“Las víctimas reconocieron a los sindicados en tiempo, espacio y lugar. Algunas no están presentes porque se encuentran amenazadas, ya que los uniformados usaban armas de fuego para intimidar y causar daño psicológico”, señaló Jamachi.

La resolución judicial determinará si los imputados enfrentarán el proceso en libertad o serán enviados con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

