Adolescente sufre grave accidente con máquina moledora en el Mercado Mutualista de Santa Cruz

Un menor de 16 años resultó gravemente herido tras quedar atrapado en una máquina moledora en la Asociación 2 de Agosto del Mercado Mutualista de Santa Cruz. El incidente ocurrió cerca del mediodía de este miércoles y generó momentos de gran tensión entre comerciantes y transeúntes.

Según imágenes captadas en el lugar, se observa al adolescente gritar desesperadamente mientras era auxiliado.

Testigos indicaron que la mano del joven quedó atrapada en la maquinaria, por lo que fue necesario desarmar parcialmente la máquina para poder liberarlo.

El menor fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde se encuentra recibiendo atención médica. Fuentes preliminares señalan que el adolescente era trabajador del lugar al momento del accidente.

