¿Qué televisores dejarán de funcionar este domingo con el apagón analógico?

Entre las 10:00 y las 12:00 de este domingo, varias ciudades del eje central del país registrarán un apagón analógico programado, un simulacro impulsado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para medir cómo responderá la población cuando se concrete la transición definitiva hacia la televisión digital.

Si cuenta con un televisor antiguo y no tiene las nuevas tecnologías que permiten sintonizar de forma digital y la señal se ve cortada no se asuste, no se trata de una falla técnica, sino de una prueba del proceso que marca el inicio de la era digital en Bolivia.

De acuerdo con la ATT, usuarios que viven en las ciudades de La Paz, Viacha, Laja, Cochabamba, Vinto, Santa Cruz, Warnes y El Torno, se verán afectados con el simulacro del apagón analógico.

La ATT anticipó que, una vez concluida la prueba, la transmisión se restablecerá de manera normal.

