Un delincuente prófugo estuvo a punto de sufrir una grave lesión tras ser atacado por un perro guardián mientras intentaba escapar de la policía en Bauru, estado de Sao Paulo, Brasil.

El hombre huía de la Policía Militar saltando de techo en techo cuando, sin darse cuenta, cayó dentro del patio de una propiedad custodiada por un perro de defensa. El animal lo mordió repetidamente en la pierna, frustrando su intento de fuga y obligándolo a detenerse.

Gracias a la intervención del perro, la policía pudo finalmente detener al prófugo. Aunque sufrió heridas, los informes indican que no corrió riesgo de perder la vida, aunque la pierna quedó gravemente afectada por las mordeduras.

El incidente, que evidencia la efectividad de los perros guardianes en la seguridad privada y la prevención de delitos, se viralizó en redes sociales por la espectacular reacción del animal.

Video:

