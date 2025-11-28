De influencer gastronómica a detenida por no pagar sus cenas en restaurantes

Una insólita ola de estafas gastronómicas ha sacudido la escena culinaria de Brooklyn. Pei Chung, una mujer de 34 años autodenominada influencer de comida, ha sido arrestada por al menos media docena de ocasiones en el último mes bajo la acusación de "robo de servicios" (un delito menor) por negarse a pagar sus cuentas en restaurantes de moda.

Chung, que se hizo famosa en el ambiente gastronómico por documentar sus estafas en línea, fue detenida la semana pasada después de cenar en un local de Williamsburg y supuestamente evadir una cuenta de $149 dólares, informa Telemundo.

La 'diva' que pagaba con estilo (y sin dinero)

La estafadora se presentaba en los restaurantes ataviada con ropa de alta costura, incluyendo bolsos Gucci y zapatos Burberry, y tomaba fotografías profesionales de los platillos para publicar reseñas elogiosas en su Instagram.

Su fama de no pagar ya había trascendido. El dueño de Chinaloa, un restaurante de fusión latino-asiática, Alex Arias, la reconoció inmediatamente cuando entró.

"Bolso Gucci, Prada, zapatos Burberry, cosas así. Es como una diva", declaró Arias a NBC New York.

Arias le solicitó una tarjeta de crédito por adelantado. Al ver el nombre en el plástico y confirmar sus sospechas, el dueño le pidió que se fuera. "Ella se echó a reír y dijo: 'Ya pedí mi comida, me la voy a comer'. Y le dije que no, que iba a llamar a la policía", relató. Aunque la mujer huyó a pie, Arias gritó en la calle para advertir a otros negocios: "¡Es una estafadora!".

El intento de trueque

Uno de sus blancos más notables fue el legendario asador Peter Luger en octubre, donde supuestamente pidió casi $150 dólares en carne, guarniciones y postre solo para ella.

Según una empleada del famoso local, Chung intentó pagar con artículos de sus bolsas, incluyendo unas tijeras de cocina, al confesar que no tenía dinero. La policía fue llamada y la mujer fue escoltada fuera del lugar.

¿Solidaridad o riesgo? El dueño que la alimentó

Sorprendentemente, un dueño de restaurante en Williamsburg, Mimmo Cappiello, de la trattoria italiana Baccia & Abracci, reconoció a Chung y aun así decidió servirle comida gratis.

"Sabía que no iba a pagar. Me sentí bien, ¿por qué no? Le daré algo de comer o algo así", dijo Cappiello.

Las fotos publicadas por Chung mostraron la comida que recibió gratis: pizza, pasta e incluso postre. Sin embargo, cuando intentó pedir un filete para llevar, Cappiello se limitó y, al pedirle la cuenta, la estafadora se retiró. Pese a todo, Cappiello dijo que si la mujer regresa, "creo que voy a alimentarla de nuevo".

Tras su último arresto, Chung fue liberada bajo supervisión, aunque los dueños de negocios como Alex Arias se sienten frustrados: "Va a seguir haciéndolo y no es justo para nosotros, para una pequeña empresa como esta".

