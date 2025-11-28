Ella es Soleil: la pastor belga que conquistó el título de “mejor perro del mundo”

La temporada de competencias caninas volvió a brillar en Estados Unidos con la coronación de un nuevo ícono peludo. Soleil, una pastor belga de seis años, se llevó el título de Best in Show del National Dog Show 2025, uno de los eventos más vistos del país durante el Día de Acción de Gracias. Su presencia impecable, su energía y su actitud profesional conquistaron al público y convencieron a los jueces.

Según NPR, Soleil superó a más de 1.900 perros de distintas razas. Su entrenador, Daniel Martin, aseguró que la perra “es una profesional. Le encanta el público y el gran estadio. ¡Un día fantástico!”. El juez Charlie Olvis coincidió en su evaluación y destacó que Soleil estuvo “en forma” y “no falló ni un segundo”.

El Kennel Club de Filadelfia, organizador del certamen, recordó que la raza de pastor belga es conocida por su inteligencia, sensibilidad y facilidad para el entrenamiento. Todo eso se notó en la pista: actitud, precisión y una conexión perfecta con su manejador.

La edición de este año llegó marcada por el antecedente de Vito, el pug que hizo historia al ganar el National Dog Show 2024. Su triunfo abrió camino para una temporada muy esperada en la comunidad canina… y Soleil no decepcionó.

Mira la programación en Red Uno Play