[Imágenes Fuertes] ¡Indignante! Empujó a su hija por las escaleras y su sentencia es mínima

Casi medio año después de que impactantes imágenes mostraron a un padre pateando a su hija de tres años por las escaleras de un complejo de departamentos en el distrito de Eyüpsultan Estambul, Turquía. Turgay T. finalmente recibió su condena, apenas un año y seis meses de prisión.

Los hechos, ocurridos a mediados de 2025, mostraron cómo la menor sufrió heridas que requirieron hospitalización. Durante la audiencia en el Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul, el acusado apareció conectado a través del Sistema Integrado de Información Audiovisual (SEGBIS), acompañado por su defensa, mientras que el abogado del denunciante y un representante del Ministerio de Familia y Servicios Sociales solicitaron la pena máxima.

Turgay T. insistió en su versión de los hechos, afirmando que actuó “para salvar a su hija”, a pesar de que las imágenes muestran claramente cómo pateó a la menor mientras sostenía un cigarrillo. “Mi hija es todo para mí. Tengo diez hijos; si no los quisiera, no habría tenido ninguno. Solicito mi absolución”, declaró ante el juez.

El magistrado no aceptó sus argumentos y señaló que el acusado continuaba “diciendo lo mismo”, a pesar de las pruebas visuales. Finalmente, fue condenado por lesiones simples contra un descendiente que no puede defenderse física y mentalmente, recibiendo una sentencia de un año y seis meses de prisión.

El caso ha generado indignación en Turquía y en redes sociales, por la aparente liviandad de la pena frente a la gravedad del acto y la vulnerabilidad de la víctima.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play