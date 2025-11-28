Murió en sus brazos: joven lucha contra tiburón para salvar a su novia

Lo que debía ser una mañana perfecta de buceo en la paradisíaca bahía de Crowdy Bay, en Australia, terminó convertido en una tragedia imposible de olvidar. Livia Mühlheim, una joven suiza de 25 años, fue atacada por un tiburón toro de tres metros mientras nadaba junto a su novio, Lukas Schindler. Él, gravemente herido, luchó contra el animal y cargó el cuerpo de su pareja durante 50 metros bajo el agua en un intento desesperado por salvarla.

“No hay dudas: murió en los brazos de un héroe”, relataron los servicios de emergencia.

La pareja de mochileros había llegado a Australia con planes de trabajar y construir una vida juntos. Horas antes del ataque, se habían presentado en un camping cercano para buscar empleo. Pero al amanecer, mientras Livia filmaba con su GoPro a una manada de delfines, el tiburón apareció sin advertencia. La mordió varias veces y le arrancó el brazo izquierdo.

Lukas reaccionó de inmediato: golpeó al escualo hasta lograr que se alejara, aunque él también sufrió dos profundas mordeduras en la pierna. Aun así, con el agua teñida de sangre y casi sin fuerzas, tomó a Livia en brazos y la llevó hasta la orilla. Otros bañistas presenciaron la escena, marcada por el horror y la desesperación.

Tras dejar a su novia en la arena, el joven —ensangrentado, aturdido y mareado por la pérdida de sangre— corrió a pedir ayuda. Una mujer que pasaba por el lugar llamó a emergencias y, guiada por un operador, improvisó un torniquete que le salvó la vida.

Cuando el helicóptero de emergencia llegó a la playa, ya era tarde para Livia. Había muerto desangrada antes de recibir asistencia. Lukas fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital John Hunter, donde hoy continúa recuperándose.

La historia conmovió a toda Australia. Ambos eran atletas destacados y brillantes estudiantes de la Universidad de St. Gallen, en Suiza. Livia, apasionada por la natación sincronizada y las finanzas; Lukas, instructor de buceo y maratonista, además de teniente de las Fuerzas Armadas Suizas.

El ataque se convirtió en la quinta muerte por tiburón en Australia en 2025. A raíz de esta seguidilla de tragedias, las autoridades instalaron más de 150 “kits de mordeduras de tiburón” en las principales costas del país.

Pero para quienes fueron testigos de la escena, lo que no podrán olvidar es el acto de amor extremo: un hombre dispuesto a enfrentar a un tiburón y arriesgar su propia vida para intentar salvar a la mujer que amaba.

