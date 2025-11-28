TEMAS DE HOY:
Internacional

Un “sí, quiero” que terminó en tragedia: el novio mató a cuatro personas en su fiesta

Una noche que debía ser pura felicidad terminó en horror: un novio enfurecido abrió fuego en plena fiesta de casamiento, mató a su esposa y a tres invitados, y luego se quitó la vida. La tragedia sacudió a toda la comunidad.

Silvia Sanchez

28/11/2025 10:30

Imagen captura RR.SS.
Tailandia

Lo que empezó como una celebración soñada terminó en una masacre. En pleno festejo de su casamiento, Jaturong Sukkasuk —paratleta y exsoldado de 29 años— asesinó a tiros a su flamante esposa y a otros tres invitados tras una fuerte discusión. Después del ataque, se suicidó.

El hecho ocurrió la noche del sábado en un pequeño pueblo de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok, Tailandia.

Según testigos, alrededor de la medianoche, tras discutir con su esposa, el hombre salió hasta su auto, donde guardaba una pistola y munición. Minutos después regresó y abrió fuego contra la mujer, su madre, su hermana y un invitado. Otro hombre también resultó herido, pero sobrevivió.

La masacre dejó conmocionado a todo el país. La novia, de 44 años, era divorciada y madre de dos hijos. Llevaba tres años de relación con Sukkasuk.

Aunque las motivaciones todavía no fueron esclarecidas, medios locales señalaron que el hombre era “extremadamente celoso” y que habría malinterpretado la interacción de su pareja con otro invitado.

