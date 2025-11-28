Una monja protagonizó una escena tan inesperada como viral en pleno centro de Roma, a metros del Coliseo, uno de los puntos más caóticos de la capital italiana. Ante la ausencia de agentes de tránsito y un embotellamiento que no avanzaba, la religiosa decidió tomar acción: se paró en medio de la calle y comenzó a dirigir el tráfico con total seguridad.

El concejal Francesco Carpano grabó el momento y el video no tardó en encender las redes sociales alrededor del mundo. En las imágenes se la ve con su hábito religioso, unas cómodas zapatillas deportivas y un estilo de mando digno de una profesional del tránsito.

“Avanza, rápido, rápido”, ordena con firmeza mientras mueve los brazos para organizar el paso de los vehículos en un cruce colapsado.

Lo más impresionante fue la reacción de los conductores, quienes obedecieron sus indicaciones al instante, sin cuestionar su autoridad improvisada. La coordinación fue tan natural que cientos de usuarios destacaron su seguridad… y su eficiencia.

Según el diario ABC, el episodio reavivó el debate sobre el caótico tránsito romano y la falta de controles más efectivos en zonas turísticas donde los embotellamientos son pan de cada día.

Video:

