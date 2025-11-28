La noche de este jueves, un hombre fue hallado sin vida en la zona sur de la Laguna Alalay, en Cochabamba. Según informes preliminares, el cuerpo presentaba múltiples heridas y cortes, aparentemente causados por un arma blanca.

El hallazgo fue realizado por guardias ambientales, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver. Personal de la División de Homicidios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se trasladó al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo, tomar evidencias fotográficas y recolectar objetos que podrían ser relevantes para la investigación.

VIDEO: Hombre es encontrado muerto con heridas de arma blanca en la Laguna Alalay. Foto: Red Uno

Tras estas diligencias, el cuerpo fue trasladado al IDIF para la autopsia correspondiente. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y los motivos del crimen, mientras las autoridades continúan trabajando en el caso.

