“¡No me graben!”, dijo el conductor que atropelló a una motociclista al ser capturado

Un grupo de motociclistas de delivery logró capturar al conductor de la camioneta roja que este jueves chocó violentamente contra una de sus colegas en la intersección de Antezana y Oruro, en Cochabamba, y huyó del lugar sin auxiliarla. La joven permanece hospitalizada en estado grave.

Tras organizarse, los trabajadores lograron interceptar al hombre en la avenida Del Ejército, donde también fue detenida una mujer que lo acompañaba. Ambos fueron entregados a la Policía y actualmente se encuentran en las celdas de tránsito.

Durante su detención, el hombre se mostró evasivo y se negó a responder directamente sobre su fuga: “Me podrían dejar de grabar… quería hablar por mi lado, antes de poder hablar con usted, ¿será que podría respetar, señor?”, dijo al ser cuestionado por los medios sobre por qué no auxilió a la víctima.

La Policía informó que durante la requisa del vehículo se encontró una cantidad importante de marihuana. El conductor y su acompañante fueron arrestados mientras se realizan todas las investigaciones correspondientes, incluyendo exámenes de alcoholemia y drogas, para determinar las circunstancias del accidente.

Vecinos y compañeros de la víctima exigieron que los responsables enfrenten la justicia y respondan por el grave daño ocasionado a la repartidora, cuyo estado de salud sigue siendo crítico.

Mira la programación en Red Uno Play