Palos, machetes y cohetes: violento choque entre vecinos y supuestos avasalladores en la G-77

Tensión y enfrentamientos se registraron la noche del jueves en el barrio Libertad Norte, ubicado en la avenida G-77, cuando vecinos del sector denunciaron que un grupo de personas habría intentado avasallar un terreno privado. Los residentes, alertados por la presencia de un camión del que descendieron individuos armados con palos, machetes y cohetes artesanales, se organizaron para impedir el ingreso.

Según relataron los vecinos, una mujer habría llegado al lugar acompañada de varias personas desconocidas en un vehículo de carga, con la intención de ocupar un lote cuya propietaria es ampliamente reconocida por los vivientes del área.

“Casualmente vino la señora en un camión trayendo gente maleante, siendo que nosotros no la conocemos aquí en el barrio. Nosotros somos un barrio antiguo y la verdadera dueña es la señora a la que conocemos”, denunció una de las vecinas.

El intento de ingreso desató un fuerte enfrentamiento con los residentes, quienes aseguraron haber sido agredidos con piedras y pausas mientras intentaban resguardar las viviendas cercanas.

“No puede ser que vengan a avasallar. Si fueran dueños, ¿por qué traen gente maleante? Han provocado enfrentamiento con nuestros vecinos, han tirado piedras a las casas y ahí hay niños”, agregó otra moradora.

Los habitantes del barrio afirmaron que actuaron en defensa de la legítima propietaria y criticaron la demora de las autoridades. “La policía debería agarrarlos como maleantes. Ellos llegaron cuando ya había enfrentamiento”, expresó una vecina.

Otra residente pidió que la justicia actúe para frenar los constantes intentos de avasallamiento en la zona. “Exijo justicia y que se vayan. Que la metan presa porque no puede venir a entrarse a un terreno ajeno que no le corresponde. Son loteadoras porque se entran nomás y creen que intimidando a uno lo van a dejar. No”, concluyó.

