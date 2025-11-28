“Me los quieren matar”: Madre denuncia agresiones contra sus hijos en el colegio

La violencia escolar se ha vuelto una preocupación creciente en las unidades educativas del país, donde casos de agresiones físicas, amenazas de muerte y hostigamiento entre estudiantes se han registrado en los últimos meses.

La situación más reciente involucra a dos hermanos de 16 y 14 años, quienes han sido víctimas de ataques tanto dentro como fuera del colegio, a tan solo una semana del cierre del año escolar.

La madre de los menores relató que las agresiones comenzaron a mediados de año, cuando comunicó la situación a la directora del establecimiento, quien se comprometió a intervenir y remitir el caso a la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, los episodios de violencia continuaron, escalando hasta golpes físicos y amenazas graves.

Según la madre, su hija de 16 años fue agredida fuera del colegio por dos compañeras de entre 14 y 16 años, motivadas por conflictos relacionados con un “cortejo” entre estudiantes. Por su parte, su hijo menor fue amenazado de muerte dentro del colegio tras defender a su hermana.

“Él me dijo que se puso a defender a su hermana porque estaban diciendo cosas horribles de ella en redes sociales, que la estaban humillando y difamando. Yo tengo audios, videos y mensajes que prueban todo eso”. Añadió: “Quieren que mi hijo diga cosas que nunca hizo, son falsas calumnias, y también me amenazan a mí”.

El abogado de la familia, Dr. Romer Ipamo, informó que se han presentado denuncias formales ante la Felcc y que se ha solicitado que los menores realicen los exámenes finales de manera virtual para garantizar su seguridad.

“Esto es una problemática social que no puede ser ignorada. Estamos hablando de amenazas de muerte a menores, agresiones físicas y un hostigamiento constante que requiere la intervención inmediata de las autoridades competentes”, explicó.

Ipamo agregó que se deben realizar valoraciones psicológicas a las víctimas y garantizar un entorno seguro dentro y fuera del colegio. Hasta el momento, entre cuatro y cinco estudiantes han sido identificados como presuntos agresores, y se investigan amenazas adicionales fuera del establecimiento.

“Estoy suplicando por la vida de mis hijos. No podemos ser oídos sordos ni ojos ciegos ante esta situación. Queremos evitar una tragedia, porque todos los menores, como padres, nos preocupamos por nuestros hijos”, concluyó la madre.

Mira la programación en Red Uno Play