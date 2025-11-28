"Él jugaba con su mente": Denuncian que una menor fue abusada por su padrastro durante cuatro años

En Santa Cruz, una madre denunció públicamente a su pareja tras confirmarse legalmente la violación de su hija menor de edad. La mujer relató en detalle cómo el agresor manipuló psicológicamente a la niña para mantener el silencio, los abusos ocurrieron durante cuatro años.

La víctima, que al principio no hablaba sobre lo sucedido, finalmente reveló los detalles de los abusos. Según el testimonio de la madre, los incidentes ocurrían cuando ella se ausentaba de casa para ir a trabajar, específicamente los sábados por la mañana, cuando el agresor llegaba del trabajo y ella se dirigía al mercado con su hijo menor.

La madre explicó que el agresor utilizaba una táctica de manipulación para evitar que la niña contara lo que sucedía.

"Él ponía un colchón de barrera y a mi otro hijito de 4 años lo arrinconaba, cosa que él no vea," relató la madre.

Pero la táctica más impactante fue la promesa que le hizo a la niña: "Le decía, esto te estoy preparando para que cuando vos seas grande sepas complacer a tu marido." La madre afirmó que él no recurría a la amenaza física, sino que "jugaba con su mente."

La mujer sintió que algo no estaba bien, incluso cuando su hija evadía las preguntas. Notó un cambio drástico en la conducta de la niña, quien comenzó a "alejarse de él," no lo miraba a la cara, y dejó de recibirlo con el abrazo que antes le daba.

Las sospechas de la madre fueron confirmadas recientemente tras realizarse los estudios correspondientes a la menor. "Sí se confirmó, se confirmó la violación," declaró con evidente dolor.

La familia se encuentra sumida en el trauma, con la madre incapaz de conciliar el sueño y preocupada por el estado psicológico de su hija. El agresor, según el relato, se encuentra aprehendido desde la noche en que el caso se hizo público.

"Yo no entiendo qué estamos esperando. Mi hija sigue con eso en su cabecita. Yo no puedo dormir, no tengo paz," clamó la madre, haciendo un llamado urgente a las autoridades para que actúen con celeridad y garanticen la protección de la menor y el castigo del responsable.

