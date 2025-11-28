TEMAS DE HOY:
Política

Municipios advierten crisis económica que pone en riesgo servicios de salud y educación

Hans Franco

28/11/2025 10:21

Foto: Municipios advierten crisis económica que pone en riesgo servicios (Red Uno)
La Paz

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), alcalde Flavio Merlo, alertó que los gobiernos municipales atraviesan una grave crisis económica que amenaza la continuidad de servicios esenciales, especialmente en salud y educación, mientras los constantes desastres naturales agravan la situación en varias regiones del país.

“Los municipios no tienen fondos y los desastres naturales nos golpean cada día”, advirtió Merlo, al explicar que la transferencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) alcanzó solo el 58% hasta octubre, un nivel insuficiente para garantizar la compra de medicamentos, el funcionamiento de centros de salud y la contratación de personal médico.

El dirigente informó que diversos municipios enviaron notas oficiales alertando que no cuentan con recursos para cerrar la gestión. Entre los casos más críticos mencionó al municipio de Sacaba, que se vio obligado a despedir médicos por falta de presupuesto, afectando directamente la atención a la población. “Es complicado atender a la población en estas condiciones”, lamentó.

Ante este escenario, el alcalde Merlo insistió en la urgente necesidad de una reunión con el presidente del Estado y los ministerios de Economía y Planificación para establecer soluciones inmediatas. “Desde el 10 de noviembre hemos solicitado audiencia y aún no tenemos respuesta. Es inmediato hacer esta reunión para analizar una nueva distribución económica y enfrentar los efectos de granizadas, heladas y lluvias torrenciales que afectan a distintas regiones”, sostuvo.

La FAM espera una pronta convocatoria para evitar que la crisis municipal se profundice y ponga en riesgo la provisión de servicios básicos a la ciudadanía.

