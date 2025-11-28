TEMAS DE HOY:
hombre encontrado sin vida accidente de tránsito Motociclista

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
Política

Analista plantea designar magistrados interinos para evitar parálisis en el TCP

Ante la posibilidad de convocar a los magistrados suplentes de las autoridades 'autoprorrogadas', Goitia considera que esta medida implicaría “prorrogar y generar otros prorrogados”.

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/11/2025 10:04

El analista constitucionalista Alberto Goitia señaló que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) necesita que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designe magistrados interinos, o que el Órgano Ejecutivo lo haga mediante decreto, para completar su sala plena y garantizar su funcionamiento.

Tras el cese de funciones de los cinco magistrados considerados 'autoprorrogados', el TCP quedó integrado únicamente por cuatro autoridades. Según Goitia, esta composición representa un problema para atender las más de 17.000 causas pendientes y para tomar decisiones sobre la constitucionalidad de diversas normas.

Para que el TCP funcione adecuadamente se requiere tenerlo completo. Con 5 de 9 puede operar sin poner en riesgo la constitucionalidad de sus resoluciones. Se necesitan 5 de 9, pero lo ideal sería contar con los 9 magistrados para que el TCP proteja los derechos de los ciudadanos frente al poder”, explicó.

Ante la posibilidad de convocar a los magistrados suplentes de las autoridades 'autoprorrogadas', Goitia descartó esta alternativa, asegurando que implicaría “prorrogar y generar otros prorrogados”.

 

