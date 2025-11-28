Santa Cruz organiza feria educativa por el Día Mundial del VIH/Sida

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, este sábado 29 desde las 14:00 horas se realizará en la Manzana 1 una feria educativa y cultural destinada a informar, sensibilizar y prevenir sobre esta enfermedad.

El doctor Juan Saavedra, médico infectólogo, destacó que el objetivo principal es cambiar la percepción que aún existe en la población sobre esta enfermedad. Señaló que el VIH, que hace cuatro décadas era considerado mortal, hoy se maneja como una enfermedad crónica, siempre y cuando el paciente reciba su tratamiento de manera regular.

“Es importante que la gente venga, comprenda cómo se previene el VIH, cómo se diagnostica y cómo se trata”, resaltó Saavedra, quien recordó que la falta de continuidad en los medicamentos puede provocar resistencia del virus.

“Las infecciones oportunistas —como tuberculosis, toxoplasmosis, criptococosis o ciertos tipos de cáncer— son las verdaderas causas de muerte. Por eso debemos educar y prevenir”, añadió.

Actualmente, Bolivia registra más de 46 mil personas viviendo con VIH, y Santa Cruz concentra más de 19 mil casos, convirtiéndose en el departamento más afectado.

