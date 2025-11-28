TEMAS DE HOY:
VIDEO: Captan a un guardia de seguridad echando agua a un invitado que se quedó dormido en una fiesta

Un guardia de seguridad fue grabado mientras arrojaba agua sobre un invitado que se habría quedado dormido en el piso durante una fiesta. Las imágenes fueron enviadas al Ojo Ciudadano de Red Uno.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 21:05

Foto: Red Uno
La Paz

Imágenes difundidas por el Ojo Ciudadano de Red Uno muestran el momento en que un guardia de seguridad echa agua a un invitado que se encontraba dormido en plena fiesta. Según el testigo que grabó el hecho, el hombre habría perdido el conocimiento debido al excesivo consumo de bebidas alcohólicas.

Aparentemente, el personal de seguridad intentó despertarlo en varias ocasiones sin obtener respuesta, por lo que decidió lanzarle agua para reanimarlo. El incidente ocurrió en un salón de eventos ubicado en inmediaciones del Cementerio General en La Paz.

La persona que registró las imágenes cuestionó el accionar del guardia y pidió consideración para el invitado, señalando que existían otras formas de asistirlo y reanimarlo.

 

