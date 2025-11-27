Agreden a funcionarios durante control del precio del pan en La Paz

La Intendenta Municipal, Andrea Ascarrunz, informó este jueves que cuatro funcionarios fueron agredidos durante un operativo de control del precio del pan en Puente Minasa, en el macrodistrito Periférica. Según la autoridad, los comerciantes se negaron a permitir la verificación del peso y precio del producto, que debe respetar el acuerdo establecido con el Gobierno central.

“Hacemos conocer a la población que nuestro personal sufrió agresiones mientras realizaba el control del precio del pan en Puente Minasa. Estamos tomando las acciones correspondientes contra los agresores”, señaló Ascarrunz.

La autoridad confirmó que se iniciarán procesos legales contra las responsables. “El personal agredido está siendo atendido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para obtener su certificado médico forense y determinar los días de impedimento. Con esa documentación presentaremos la denuncia ante el Ministerio Público”, explicó.

Detalló que las agresoras ya fueron identificadas y que dos de los cuatro funcionarios presentan heridas de consideración. “Uno tiene una abertura en la cabeza y otro lesiones graves en las manos”, informó. Los otros dos afectados presentan lesiones leves.

Ascarrunz anunció que se incrementarán los controles en coordinación con la Guardia Municipal y el Gobierno central, tanto en los puntos de venta como en los hornos de panificación.

“Quienes venden pan a 50 centavos deben contar con harina subvencionada y con toda la documentación en regla, como licencia de funcionamiento y carnet de manipulación”, remarcó.

