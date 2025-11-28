“Tengo miedo por mis hijos”: madre denuncia agresiones y amenazas en colegio de Santa Cruz

La madre de los dos estudiantes agredidos en un colegio de Santa Cruz, entre lágrimas, relató en el programa Que No Me Pierda el trauma que viven sus hijos y las constantes amenazas que reciben, en una grave denuncia de bullying y violencia.

La situación se reveló cuando el hijo de 14 años fue amenazado con un arma blanca (cuchillo) en el baño de la unidad educativa por tratar de defender a su hermana de 16 años, quien fue golpeada, pateada y arañada por dos compañeras afuera del colegio.

El terror detrás del silencio

La mujer relató que sus hijos inicialmente ocultaron el nivel de la agresión por miedo. "Tengo miedo. Nos han amenazado con que le pueden hacer algo a nuestro hermanito", fue la respuesta de sus hijos cuando les preguntó por qué no habían contado lo sucedido antes. La víctima más joven de la familia tiene solo 8 años.

Indicó que las agresiones, motivadas por presuntos chismes y disputas por un "cortejo" o novio, no son nuevas y se arrastran desde el año pasado.

"Mi niña no duerme, no come. Estoy totalmente preocupada con esta situación", lamentó, anunciando que deberá derivar a su hija a un psicólogo para superar el trauma.

Descontento con autoridades y falta de conciliación

Dijo que ya sentó la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y la dirección del colegio. Sin embargo, expresó su total disconformidad con la actuación inicial de la Defensoría, sintiendo que no están "del lado de las víctimas".

El Dr. Romel Ipamo, abogado de las víctimas, confirmó que en la reunión con las autoridades del colegio, las madres de las agresoras se negaron a conciliar o a brindar garantías por la seguridad de las víctimas.

Acciones legales y medidas de seguridad

El abogado, quien atiende el caso de manera solidaria debido a los escasos recursos de la familia, señaló que están buscando que la justicia penal juvenil y los jueces del Niño, Niña y Adolescente tomen conocimiento del caso para brindar las garantías necesarias.

Como medida de protección, Ipamo informó que solicitarán a la unidad educativa que los estudiantes agredidos puedan rendir sus exámenes finales de manera virtual, ya que la madre teme por la vida de sus hijos.

Además, solicitó al Comandante Departamental de la Policía que brinde resguardo policial en las afueras del establecimiento, ubicado frente al estadio Ramón Tahuichi Aguilera, alertando sobre la inacción de las autoridades municipales y la presencia de "gente que merodea" la zona.

