Florencia Bertotti vuelve a Santa Cruz con un ehow "épico y emocionante"

La magia de la recordada "Floricienta" está de vuelta en Bolivia. La actriz, cantante y directora argentina, Florencia Bertotti, confirmó su esperado regreso a Santa Cruz de la Sierra para ofrecer un espectáculo inolvidable este sábado 29 de noviembre en el Arena Fexpocruz.

En una entrevista exclusiva, Bertotti se mostró muy emocionada por reencontrarse con el público boliviano, al que atribuye el inicio de esta exitosa gira mundial.

Florencia recordó con nostalgia que su reencuentro masivo con el público de "Floricienta" comenzó precisamente en Bolivia en 2023, después de casi 20 años del estreno de la telenovela.

"Ahí arrancó todo, el primer show que hicimos, donde no sabíamos qué iba a pasar porque habían pasado muchos años... fue en Bolivia. Y lo que pasó nos sorprendió a todos, nos excedió, nos maravilló, un estadio lleno de gente rugiendo las canciones... Eso es lo que recuerdo del público de Bolivia que me dio mucho cariño y mucho amor".

La artista señaló que este show es un "homenaje, reivindicación a todo eso que vivimos", un espectáculo que conecta a los asistentes con "esa época linda, con esa nostalgia, con la hora de merendar y mirar el programa".

Para el show de este sábado, Bertotti promete una noche única con sorpresas y algunas canciones nuevas, además de los éxitos de siempre.

"Va a ser un show para volver a vivir esas emociones que tanto tenemos guardadas, para volver a cantar, a bailar. Va a ser una noche épica, emocionante y estamos súper felices. Nos encanta poder volver y reencontrarnos con lo que fue la primera noche que fue como el puntapié de todo lo que vino después".

Florencia afirmó que la esencia y los valores de Floricienta siguen vigentes. Resaltó su cariño especial por la canción "Hay un cuento", la cual considera un himno personal y colectivo:

"Es una canción que me emociona. Creo que de verdad nosotros tenemos en nuestras manos ese poder transformador y tenemos la obligación de hacer que nuestra realidad nos represente y nos guste y nos lleve a cumplir nuestros objetivos... Hacer que el cuento de uno valga la pena, es un lindísimo mensaje".

La actriz concluyó su entrevista con una sola palabra para su público: "GRACIAS", destacando que el mejor regalo es ver a las "generaciones cruzadas" emocionadas y abrazadas en el concierto.

