Lo que Blooming debe lograr hoy para pasar a semis de la Copa Bolivia

La academia celeste de Blooming ya se encuentra en Oruro con el objetivo de asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa Bolivia enfrentando a Real Oruro. El equipo cruceño depende de su rendimiento en el estadio Jesús Bermúdez para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Un victoria o un empate le dará a Blooming el pase directo a semifinales. Si el equipo celeste pierde por un gol de diferencia, la definición se dará desde los tiros penales. En cambio, una derrota por dos goles o más dejaría la clasificación en manos de Real Oruro.

Con este panorama, los dirigidos por Mauricio Soria buscan imponer su jerarquía y controlar el partido desde el inicio, para evitar cualquier sorpresa y asegurar su avance en el torneo.

