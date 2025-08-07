Invicto y con su hinchada: Blooming quiere tumbar al puntero

La fecha 17 del torneo Todos contra Todos tendrá este domingo su plato fuerte: Blooming recibirá a Always Ready en el estadio Gilberto Parada de Montero, desde las 17:15, en un choque que podría agitar la parte alta de la tabla.

La Academia cruceña, dirigida por Mauricio Soria, atraviesa un momento dulce y quiere prolongar su racha perfecta como local. Hasta ahora, Blooming no ha perdido en casa: suma 7 victorias y 1 empate en Montero, un registro que lo convierte en el equipo más sólido del campeonato jugando ante su gente.

El invicto no es lo único que alimenta la confianza celeste. En la presente temporada, el cuadro cruceño también se quedó con el clásico frente a Oriente Petrolero, un triunfo que revitalizó al plantel y reforzó la conexión con su hinchada.

Del otro lado, Always Ready llega como líder del campeonato y con la presión de mantener su ventaja. Sin embargo, el buen presente de Blooming hacen prever un duelo intenso, donde cada punto puede marcar diferencias decisivas en la recta final del torneo.

